У Миколаївській області сьогодні очікується мороз до -12°C та ожеледиця

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна Квітко

У Миколаївській області сьогодні, 21 лютого, прогнозується морозна погода без істотних опадів, проте на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, температура повітря в області вночі становитиме від -7°C до -12°C, а вдень коливатиметься від -1°C до -6°C. У Миколаєві вночі очікується -7°C до -9°C, а вдень температура буде в межах -4°C до -6°C. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.

Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.

Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.

Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.

Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.

У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.