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У Миколаївській області сьогодні очікується мороз до -12°C та ожеледиця

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна КвіткоМиколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна Квітко

У Миколаївській області сьогодні, 21 лютого, прогнозується морозна погода без істотних опадів, проте на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології. 

За даними синоптиків, температура повітря в області вночі становитиме від -7°C до -12°C, а вдень коливатиметься від -1°C до -6°C. У Миколаєві вночі очікується -7°C до -9°C, а вдень температура буде в межах -4°C до -6°C. Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

  • Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.
  • Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.
  • Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
  • Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.
  • Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.

У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.

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