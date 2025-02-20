У Херсоні рятувальники деблокували ще одне тіло загиблої людини після атаки РФ: аварійно-рятувальні роботи завершені

У Херсоні рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а також п'ятеро постраждали, серед яких двоє дітей.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Херсонській області.

«Херсон: рятувальники деблокували тіло загиблої особи. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Всього внаслідок ворожої атаки загинуло 2 особи та 5 постраждали, з них - 2 дитини», – повідомили в ДСНС.

У Херсоні рятувальники деблокували тіло загиблої особи після російської атаки, фото: ДСНС У Херсоні рятувальники деблокували тіло загиблої особи після російської атаки, фото: ДСНС

Обстріл Херсону 20 лютого: що відомо

Нагадаємо, уночі 20 лютого російська армія завдала авіаційного удару по Херсону, влучивши КАБом в десятиповерхівку у Дніпровському районі. Внаслідок цього постраждали двоє дітей — 13-річні двійнята, хлопчик і дівчинка.

Згодом голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив про ще двох постраждалих внаслідок нічного удару. 60-річний чоловік отримав садна на чолі, а 36-річний — акубаротравму.

Пізніше рятувальники під час розбору завалів житлового багатоквартирного будинку виявили тіло загиблого чоловіка.