  • четвер

    27 лютого, 2025

  • 4.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 27 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • 4.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу виникло 12 пожеж: горіли будинки, суха трава та сміття

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

27 лютого рятувальники Миколаївської області 12 разів залучалися до гасіння пожеж. Три з них виникли в житловому секторі, ще дев'ять — на відкритих територіях.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

Зокрема, у місті Баштанка на вулиці Реца загорілася господарська будівля на приватній території. Вогонь охопив 20 квадратних метрів.

У селі Криве Озеро Друге на вулиці Кодимській зайнялася господарська споруда та сміття. Загальна площа загоряння — 15 квадратних метрів.

Також у Миколаєві на провулку Радіо сталося займання у підвальному приміщенні чотириповерхового житлового будинку, там горіло сміття.

Ще дев’ять випадків були пов’язані з горінням сухої трави, сміття та очерету на відкритих територіях області. Загалом вогонь поширився на понад 8 гектарів. Причини трьох пожеж наразі встановлюються.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Останні новини про: Пожежі

Масштабна пожежа на Одещині: вигоріли 55 га очерету, збитки сягнули ₴ 144 млн
На Вознесенщині загасили масштабну пожежу очерету
Російський дрон атакував будівлю в Херсоні — виникла пожежа
Реклама

Читайте також:

новини

«Ми, депутати, заявляємо про цілковиту підтримку Зеленського», — міськрада Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Депутати міськради знову провалили голосування за збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» на ₴42,7 млн

Аліна Квітко
новини

«Це дезінформація»: Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

Аліна Квітко
новини

Миколаївська міськрада слідом за облрадою розгляне на сесії звернення на підтримку Зеленського

Аліна Квітко
новини

Патрульні затримали адвоката у Миколаєві з підозрою на сп’яніння, але медогляд це спростував: тоді його відвезли у ТЦК

Світлана Іванченко

Останні новини про: Пожежі

Російський дрон атакував будівлю в Херсоні — виникла пожежа
На Вознесенщині загасили масштабну пожежу очерету
Масштабна пожежа на Одещині: вигоріли 55 га очерету, збитки сягнули ₴ 144 млн

Депутати Миколаївської міськради не підтримали мораторій на трирічну обрізку дерев

«Це дезінформація»: Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

2 години тому

Українсько-данський молодіжний дім у Миколаєві: як новий простір об’єднує молодь

Головне сьогодні