На Миколаївщині за добу виникло 12 пожеж: горіли будинки, суха трава та сміття

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

27 лютого рятувальники Миколаївської області 12 разів залучалися до гасіння пожеж. Три з них виникли в житловому секторі, ще дев'ять — на відкритих територіях.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зокрема, у місті Баштанка на вулиці Реца загорілася господарська будівля на приватній території. Вогонь охопив 20 квадратних метрів.

У селі Криве Озеро Друге на вулиці Кодимській зайнялася господарська споруда та сміття. Загальна площа загоряння — 15 квадратних метрів.

Також у Миколаєві на провулку Радіо сталося займання у підвальному приміщенні чотириповерхового житлового будинку, там горіло сміття.

Ще дев’ять випадків були пов’язані з горінням сухої трави, сміття та очерету на відкритих територіях області. Загалом вогонь поширився на понад 8 гектарів. Причини трьох пожеж наразі встановлюються.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.