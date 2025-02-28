У Миколаївській області сьогодні очікується мороз до -8°C

Берегова лінія мікрорайону «Намив» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 28 лютого, в Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі знизиться до 3-8° морозу, а вдень потеплішає до 3-8° тепла.

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, вітер буде південно-східний, 5-10 м/с.

У Миколаєві вночі прогнозують 4-6° морозу, а вдень — 6-8° тепла.

Миколаївські синоптики спростували прогнози про «брудну хмару», яка насувається на Україну

Нагадаємо, у Миколаївському гідрометцентрі спростували інформацію про загрозу «брудної хмари», яка нібито повинна накрити Україну, зокрема південні області. Раніше у ЗМІ поширили новину про те, що на початку березня Україну накриє брудна хмара, яка призведе до погіршення якості повітря.

Проте синоптик Аліна Пилипенко заявила, що це — дезінформація. За її словами, що Миколаївський гідрометцентр постійно слідкує за синоптичною ситуацією і наразі жодної загрози забруднення повітря немає.