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У Миколаєві чоловік пошкодив комунальний автобус після конфлікту з водієм

Сьогодні, 28 лютого, на кінцевій зупинці одного з маршрутів Миколаєва чоловік пошкодив автобус комунального підприємства «Миколаївпастранс». 

Як повідомляє пресслужба підприємства, поліція затримала порушника.

«На кінцевій зупинці чоловік з ознаками сильного алкогольного сп’яніння кидався на водія, а потім пошкодив автобус. Було викликано поліцію. Порушника було затримано та на нього був складений протокол. Водій був змушений повернутися в місце гаражування», — повідомляє пресслужба. 

У Миколаєві чоловік пошкодив комунальний автобус, фото: «Миколаївпастранс»У Миколаєві чоловік пошкодив комунальний автобус, фото: «Миколаївпастранс»
У Миколаєві чоловік пошкодив комунальний автобус, фото: «Миколаївпастранс»У Миколаєві чоловік пошкодив комунальний автобус, фото: «Миколаївпастранс»

На інцидент також відреагував  міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич:

«І знову про вандалізм! Друзі, я вкотре прошу цінувати комунальне майно. Я дуже хочу, щоб таких випадків не було взагалі! Давайте поважати одне одного».

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві невідомі зафарбували меморіальну дошку полеглого бійця окремого загону спецпризначення «Азов» Євгенія Логінова.

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