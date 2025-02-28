За добу росіяни обстріляли 36 населених пунктів Херсонщини: семеро людей поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

Минулої доби, 27 лютого, російська армія атакувала 36 населених пунктів Херсонщини, включаючи Херсон. Через російські обстріли семеро людей дістали поранення.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Росіяни били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, зокрема пошкодили 24 приватні будинки. Також вони понівечили газопровід, автозаправну станцію, сільгосппідприємство та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили Shahed-131/136.

Нагадаємо, уночі, близько 00:16, російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа. Вогонь повністю знищив вантажний фургон, а також пошкодив складське приміщення та ще один вантажний автомобіль.