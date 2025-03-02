Минулої доби у Миколаєві та області виникло 12 пожеж: горіли будинки, сміття та суха трава

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом доби, 1 березня та в ніч на 2 березня, у Миколаївській області виникло 12 пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

П'ять разів горіло вчора в житловому секторі:

У Первомайську, горла кімната одноповерхового житлового будинку. Займання загасили на площі 5 квадратних метрів. Причина — коротке замикання електромережі.

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Також на території садового товариства «Ясна Поляна» Миколаївського району, горіли літня кухня та господарча споруда. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 48 квадратних метрів. Вогонь знищив літню кухню та пошкодив дах сараю.

Крім цього, у Миколаєві горіла лазня в підвальному приміщені приватного будинку, пожежу ліквідували на площі 6 квадратних метрів.

За словами вогнеборців, у двох останніх випадках причини пожеж ще встановлюються.

Ще двічі вчора виникали пожежі сміття у Миколаєві. В одному випадку горіло в неексплуатуємій будівлі на площі 2 квадратні метри, в другому — сміття в пластиковому контейнері на площі 1 квадратний метр.

Ще сім разів горіли чагарники, суха трава, очерет, сміття на відкритих територіях області. Загальна площа пожеж склала близько 11 гектарів. Пожежі виникли у Вознесенському, Первомайському, Миколаївському районах області та у Миколаєві.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.