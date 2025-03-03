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У Миколаєві та області сталися три пожежі: горіла стела АЗС, гараж і занедбана будівля

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

В Миколаївській області рятувальники ліквідували три пожежі за минулу добу. Вогонь охопив стелу на АЗС, дерев'яний гараж та занедбану будівлю.

Про це 3 березня повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

У Миколаєві вдень загорілася стела на автозаправній станції. Вогнеборцям вдалося загасити полум’я перш ніж воно перекинеться на саму станцію. Вогонь охопив п’ять квадратних метрів.

Ще одна пожежа сталася у Кам’яномостівській громаді Первомайського району — зайнявся дерев’яний гараж. Вогонь поширився на двадцять квадратних метрів, але рятувальники швидко його загасили.

У Миколаєві також горіла занедбана будівля. Полум’я охопило тридцять квадратних метрів, пожежу ліквідували.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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