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    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 5 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 2.8° Мінлива хмарність

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У Миколаївській області сьогодні очікується до +14°C тепла

Берегова лінія мікрорайону «Намив» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Берегова лінія мікрорайону «Намив» у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 5 березня, в Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень потеплішає до 9-14° тепла.

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, вітер буде північно-західний, 9-14 м/с.

У Миколаєві вночі прогнозують 2-4° тепла, а вдень — 11-13° тепла.

Нагадаємо, що у Миколаївському гідрометцентрі спростували інформацію про загрозу «брудної хмари», яка нібито повинна накрити Україну, зокрема південні області.

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