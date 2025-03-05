У Миколаївській області сьогодні очікується до +14°C тепла
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- Анна Гакман
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3:10, 05 березня, 2025
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Сьогодні, 5 березня, в Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме 0-5° тепла, а вдень потеплішає до 9-14° тепла.
Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, вітер буде північно-західний, 9-14 м/с.
У Миколаєві вночі прогнозують 2-4° тепла, а вдень — 11-13° тепла.
Нагадаємо, що у Миколаївському гідрометцентрі спростували інформацію про загрозу «брудної хмари», яка нібито повинна накрити Україну, зокрема південні області.
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