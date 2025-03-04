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Російські військові з дрона атакували жителя Херсонщини: його шпиталізували

Сьогодні, 4 березня, в Антонівці Херсонської області російські військові з дрона атакували місцевого жителя.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

«Близько19:45 росіяни атакували з БпЛА чоловіка в Антонівці. 51-річний місцевий житель дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські військові вдень 2 березня атакували з безпілотника маршрутний автобус у Херсоні, є загиблі та поранені.

 

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