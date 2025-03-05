Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, шестеро поранені

Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: Getty Image

Протягом 4 березня внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожий вогонь та авіаудари потрапили Херсон та низка населених пунктів області, зокрема Антонівка, Інженерне, Томина Балка, Софіївка, Станіслав, Надеждівка, Берислав, Милове, Дудчани, Червоний Маяк, Білозерка, Зеленівка та інші.

Унаслідок обстрілів пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків та кілька автомобілів.

Також російські війська шість разів атакували Миколаївщину дронами FPV. Унаслідок обстрілу в селі Дніпровське був пошкоджений житловий будинок.