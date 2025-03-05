  • середа

    5 березня, 2025

  • 7.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 7.3° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, шестеро поранені

Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: Getty ImageНаслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: Getty Image

Протягом 4 березня внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожий вогонь та авіаудари потрапили Херсон та низка населених пунктів області, зокрема Антонівка, Інженерне, Томина Балка, Софіївка, Станіслав, Надеждівка, Берислав, Милове, Дудчани, Червоний Маяк, Білозерка, Зеленівка та інші.

Унаслідок обстрілів пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків та кілька автомобілів.

Також російські війська шість разів атакували Миколаївщину дронами FPV. Унаслідок обстрілу в селі Дніпровське був пошкоджений житловий будинок.

Останні новини про: Війна в Україні

Потураєв спростував інформацію щодо звернення Верховної Ради до США
Російські військові з дрона атакували жителя Херсонщини: його шпиталізували
У Миколаївській області через атаку дронів пошкоджено будинок
Реклама

Читайте також:

новини

В Миколаївській ОВА створили комісію, щоб перевірити дії медперсоналу в обласній лікарні після виявлених порушень

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Діти — це наше все, вони не мають знаходитись в таких умовах», — мер Миколаєва про ситуацію в обласній лікарні

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині подешевшали однокімнатні квартири попри загальне зростання цін на вторинне житло

Світлана Іванченко
новини

Миколаївщина отримала 900 доз вакцин від грипу: вони призначені для лікарів

Аліна Квітко
новини

«Ти просто вʼязень», — адвокат показала, як утримують дітей в обласній лікарні в Миколаєві, де Офіс омбудсмана виявив порушення

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаївській області через атаку дронів пошкоджено будинок
Російські військові з дрона атакували жителя Херсонщини: його шпиталізували
Потураєв спростував інформацію щодо звернення Верховної Ради до США

Трамп оголосив про створення Офісу суднобудування у Білому домі: «Колись ми будували багато кораблів! Відродимо цю галузь»

У облздоровʼя пояснили «медичними причинами» звʼязування немовлят у Будинку дитини в Миколаєві, де знайшов порушення Омбудсман

2 години тому

У Миколаївській області сьогодні очікується до +14°C тепла

Анна Гакман

Головне сьогодні