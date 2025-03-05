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За добу на Миколаївщині горіли будинки, гараж і суха трава

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом доби 4 березня рятувальники Миколаївської області ліквідували п’ять пожеж у різних населених пунктах регіону.

Про це 5 березня повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

Два займання сталися в одній із п’ятиповерхівок Миколаєва. В одному й тому ж під’їзді з інтервалом близько години загорілося сміття — спочатку на другому поверсі, а потім на третьому. Вогонь охопив площі 15 і 25 квадратаних метрів відповідно. Причини загорянь встановлюються.

У селі Врадіївка загорілася покрівля житлового будинку. Пожежу ліквідували, вогонь пошкодив 5 квадратаних метрі покрівлі.

Надвечір займання сталося в селі Ракове. Там горів гараж на приватній території. Вогнеборців вдалося врятувати житловий будинок і господарську будівлю.

Ще один випадок стався у селі Криве Озеро 2 — там загорілася суха трава на відкритій території. Вогонь охопив площу 1000 квадратних метрів, рятувальники ліквідували пожежу.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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