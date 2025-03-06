Російські війська за два тижні пошкодили пʼять енергообʼєктів на Одещині
-
- Альона Коханчук
-
•
-
12:27, 06 березня, 2025
-
За останні два тижні внаслідок російської атаки пошкоджено вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК.
Про це повідомили у пресслужбі енергетичної компанії.
«Енергетики безперервно працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити. Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час», – йдеться у дописі.
Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер вранці повідомив, що вночі війська РФ знову масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Також є ураження енергетичного обʼєкту.
Останні новини про: Енергетика