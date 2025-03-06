  • четвер

    6 березня, 2025

  • 15.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 березня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 15.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські війська за два тижні пошкодили пʼять енергообʼєктів на Одещині

Один із пошкоджених енергообєктів. Фото: Один із пошкоджених енергообєктів. Фото: "Укренерго"

За останні два тижні внаслідок російської атаки пошкоджено вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК.

Про це повідомили у пресслужбі енергетичної компанії.

«Енергетики безперервно працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити. Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час», – йдеться у дописі.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер вранці повідомив, що вночі війська РФ знову масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Також є ураження енергетичного обʼєкту.

Останні новини про: Енергетика

РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області
Держдеп США припиняє підтримку у відновленні енергосистеми України
У Миколаєві створили робочу групу, яка розроблятиме план енергетичної стійкості міста
Реклама

Читайте також:

новини

Купівля історичної будівлі у Миколаєві: На сайті міськради опублікували проєкт рішення

Юлія Бойченко
новини

Мерія Миколаєва хоче відсудити 4 гектари землі, де мали побудувати комунальний ринок

Катерина Середа
новини

У бюджеті немає коштів на ремонт доріг на Миколаївщині: всі ресурси направлені на оборону

Аліна Квітко
новини

Місяць з великими контрастами: Синоптики розповіли, яким буде березень у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Миколаївська облрада ще в грудні збиралась перевірити Антонівський інтернат, але комісія з Києва доїхала туди раніше

Катерина Середа

Останні новини про: Енергетика

У Миколаєві створили робочу групу, яка розроблятиме план енергетичної стійкості міста
Держдеп США припиняє підтримку у відновленні енергосистеми України
РФ атакувала енергетичний об'єкт у Дніпропетровській області

Купівля історичної будівлі у Миколаєві: на сайті міськради опублікували проєкт рішення

Мерія Миколаєва хоче відсудити 4 гектари землі, де мали побудувати комунальний ринок

42 хвилини тому

У бюджеті немає коштів на ремонт доріг на Миколаївщині: всі ресурси направлені на оборону

Головне сьогодні