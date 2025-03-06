Російські війська за два тижні пошкодили пʼять енергообʼєктів на Одещині

Один із пошкоджених енергообєктів. Фото: "Укренерго"

За останні два тижні внаслідок російської атаки пошкоджено вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК.

Про це повідомили у пресслужбі енергетичної компанії.

«Енергетики безперервно працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити. Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час», – йдеться у дописі.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер вранці повідомив, що вночі війська РФ знову масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками. Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Також є ураження енергетичного обʼєкту.