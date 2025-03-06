У центрі Миколаєва на два дні через ремонті роботи припинять водопостачання: адреси
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- Анна Гакман
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19:39, 06 березня, 2025
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Частина споживачів у Миколаєві на два дні залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Для виконання ремонтних робіт з 08:00 7 березня до 20:00 8 березня без водопостачання залишаться:
- просп. Центральний — вул. Садова — вул. Бедзая — вул. Інженерна.
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