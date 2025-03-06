У центрі Миколаєва на два дні через ремонті роботи припинять водопостачання: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишаться без води через ремонт мережі, архівне фото: «МикВісті»

Частина споживачів у Миколаєві на два дні залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Для виконання ремонтних робіт з 08:00 7 березня до 20:00 8 березня без водопостачання залишаться:

просп. Центральний — вул. Садова — вул. Бедзая — вул. Інженерна.

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