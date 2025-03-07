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Росіяни атакували з артилерії Миколаївщину: поранені двоє людей

Наслідки обстрілу Миколаївщини, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, фото: «МикВісті»

Російські війська вдень 7 березня атакували з артилерії Куцурубську громаду. Поранені двоє людей.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, поранено 51-річну жінку та 48-річного чоловіка. Жінка вкрай важкому стані, госпіталізована в місто. Чоловікові медична допомога надана амбулаторно.

Крім того, через атаку пошкоджено житловий будинок.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 березня, о 6:20 російська армія атакувала FPV-дроном Очаків Миколаївської області. Внаслідок удару пошкоджено вікна приватного будинку.

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