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Синоптики прогнозують сонячні та теплі вихідні на Миколаївщині

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині очікується сонячна та тепла погода впродовж 8-10 березня. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається, а температура вдень сягатиме від +16 до +21°C.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

У суботу, 8 березня, буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура коливатиметься від -1° до +4°C, а вдень підніметься від +16 до +21°C.

У неділю, 9 березня, напрямок вітру зміниться на південно-східний, швидкість залишиться в межах 5-10 м/с. Вночі очікується від 0 до +5°C, удень – від +13 до +18°C.

У понеділок, 10 березня, погода залишиться сухою, вітер збережеться південно-східного напрямку. Температура вночі – від +0 до +5°C, удень – від +11 до +16°C.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в березні температура може піднятися вище норми, але синоптики попереджають, що погода буде мінливою, з перепадами температури та можливими холодними днями.

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