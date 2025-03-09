Російські війська вдарили по Херсону: двох людей атакували з дронів

Наслідки російської атаки по Херсону 9 березня 2025 року. Фото: Херсонська МВА

У неділю, 9 березня, російські війська атакували центральну частину Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Крім того, двоє людей постраждали від атаки російських дронів.

Фото наслідків російського терору опублікував очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Люди, на щастя, не травмувалися. Пошкоджено двоповерхівку та авто, яке було припарковане поруч», — написав він.

Пізніше він повідомив, що російські війська дроном атакували 19-річного хлопця та 50-річну жінку в Дніпровському районі міста. Поліцейські доставили їх до лікарні, в обох постраждалих мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Наслідки російської атаки по Херсону 9 березня 2025 року. Фото: Херсонська МВА Наслідки російської атаки по Херсону 9 березня 2025 року. Фото: Херсонська МВА

Раніше повідомлялось, що протягом доби на Херсонщині через російські обстріли загинули троє людей, ще дев'ять — отримали поранення.