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У Лондоні чоловік провів понад 16 годин на Біг-Бені з палестинським прапором

У Лондоні чоловік провів понад 16 годин на Біг-Бені. Фото: EPA/UPGУ Лондоні чоловік провів понад 16 годин на Біг-Бені. Фото: EPA/UPG

У Лондоні чоловік, який виліз на вежу Єлизавети Вестмінстерського палацу з палестинським прапором, спустився після 16,5 годин перебування на висоті. 

Як повідомляють Sky News, протестувальник піднявся на Біг-Бен босоніж у суботу, 8 березня, і провів значну частину часу на вузькому виступі за кілька метрів від вершини. Переговорники та рятувальники намагалися переконати чоловіка зійти вниз, проте він наполягав, що зробить це «на своїх умовах».

На опублікованих фото видно, що протестувальник мав із собою палестинський прапор і куфію — традиційний головний убір, який носять чоловіки на Близькому Сході. Під час свого протесту він вів пряму трансляцію в Instagram і натякав, що планує залишатися на вежі три з половиною дні.

Поліція заарештувала його після того, як він спустився за допомогою автовишки.

Через інцидент закрили Вестмінстерський палац та скасували парламентські тури. Консервативний депутат Бен Обезе-Джекті висловив обурення та закликав до розслідування, як саме чоловіку вдалося проникнути на територію парламенту.

«Щодня в парламенті я бачу десятки озброєних поліцейських, які патрулюють Будинок Порткулліса та парламентський маєток. Де вони були сьогодні?», — заявив він.

У Лондоні чоловік провів понад 16 годин на Біг-Бені. Фото: EPA/UPGУ Лондоні чоловік провів понад 16 годин на Біг-Бені. Фото: EPA/UPG

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що має намір «купити та володіти» Газою, а відновлення зруйнованих територій може передати іншим країнам Близького Сходу.

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