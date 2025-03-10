У селі біля Миколаєва загорівся дачний будинок

Пожежа в дачному будинку у селі Галицинове 10 березня, фото: ДСНС

Удень 10 березня у селі Галицинове Миколаївського району виникла пожежа в дачному будинку.

Про це повідомли у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Вогонь охопив перекриття будівлі, а загальна площа займання склала 40 квадратних метрів. Пожежникам вдалося запобігти повному знищенню будинку.

Рятувальники зазначили, що проїзд спецтехніки до місця виклику був ускладнений через вузькі вулиці та щільну забудову в дачному кооперативі. Причини загоряння наразі встановлюються.

Пожежа в дачному будинку у селі Галицинове 10 березня, фото: ДСНС Пожежа в дачному будинку у селі Галицинове 10 березня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».