У селі біля Миколаєва загорівся дачний будинок
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
19:34, 10 березня, 2025
-
Удень 10 березня у селі Галицинове Миколаївського району виникла пожежа в дачному будинку.
Про це повідомли у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Вогонь охопив перекриття будівлі, а загальна площа займання склала 40 квадратних метрів. Пожежникам вдалося запобігти повному знищенню будинку.
Рятувальники зазначили, що проїзд спецтехніки до місця виклику був ускладнений через вузькі вулиці та щільну забудову в дачному кооперативі. Причини загоряння наразі встановлюються.
Нагадаємо, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».
Останні новини про: Пожежі