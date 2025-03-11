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Палити траву — це не прибирання: ДСНС Миколаївщини про 152 пожежі на відкритій місцевості з початку року

Пожежа на Миколаївщині 9 березня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 9 березня, фото: ДСНС

З початку 2025 року в екосистемах Миколаївської області зареєстровано 152 пожежі. Горіли — суха трава, очерет, чагарники, сміття.

Про це повідомли у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, переважна більшість з пожеж виникла через необережне поводження з вогнем та навмисні підпали.

«Спалювання сухої трави — це не прибирання, а екологічна катастрофа! Окрім шкоди природі, це ще й кримінальна відповідальність та штраф», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».

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