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На Херсонщині інспекторку виправної колонії підозрюють у співпраці з РФ

Затримання підозрюваної у співпраці з окупаційною владою на Херсонщині. Фото: Державного бюро розслідуваньЗатримання підозрюваної у співпраці з окупаційною владою на Херсонщині. Фото: Державного бюро розслідувань

Правоохоронці затримали інспекторку Дар’ївської виправної колонії на Херсонщині, її підозрюють у співпраці з російською окупаційною владою.

За даними Державного бюро розслідувань, у травні 2022 року жінка добровільно перейшла на службу до окупаційної влади та працювала у так званій «Дар’ївській виправній колонії №10». Вона обіймала посаду «молодшого інспектора відділу охорони», виконувала вказівки та отримувала зарплату в рублях.

Після деокупації підозрювана тривалий час переховувалася, однак на початку березня 2025 року її знайшли та затримали.

Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Депутата Каховської районної ради, що на Херсонщині визнали винним у колабораціонізмі та засудили до восьми років тюрми з конфіскацією майна. 

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