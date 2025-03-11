На Херсонщині інспекторку виправної колонії підозрюють у співпраці з РФ
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- Світлана Іванченко
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15:41, 11 березня, 2025
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Правоохоронці затримали інспекторку Дар’ївської виправної колонії на Херсонщині, її підозрюють у співпраці з російською окупаційною владою.
За даними Державного бюро розслідувань, у травні 2022 року жінка добровільно перейшла на службу до окупаційної влади та працювала у так званій «Дар’ївській виправній колонії №10». Вона обіймала посаду «молодшого інспектора відділу охорони», виконувала вказівки та отримувала зарплату в рублях.
Після деокупації підозрювана тривалий час переховувалася, однак на початку березня 2025 року її знайшли та затримали.
Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Депутата Каховської районної ради, що на Херсонщині визнали винним у колабораціонізмі та засудили до восьми років тюрми з конфіскацією майна.
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