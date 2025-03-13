У Миколаєві зайнявся будинок і автомобіль, по всій області горів очерет
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- Марія Хаміцевич
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9:21, 13 березня, 2025
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Протягом доби рятувальники на Миколаївщині ліквідували 20 пожеж.
Про це 13 березня повідомли у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У мікрорайоні Варварівка в Миколаєві через коротке замикання загорівся приватний житловий будинок. Вогонь охопив 20 квадратних метрів, пошкодив побутову техніку, речі та перекриття, але оселю вдалося врятувати.
У Центральному районі Миколаєва під час руху спалахнув автомобіль Audi 80. Горів моторний відсік на площі 2 квадратних метри.
Також за добу сталося 18 займань сухої рослинності. Найчастіше горів очерет, який громадяни випалюють щодня. Вогонь охопив відкриті території на площі 9,1 гектара у всіх районах області.
Нагадаємо, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».
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