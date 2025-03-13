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У Миколаєві зайнявся будинок і автомобіль, по всій області горів очерет

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом доби рятувальники на Миколаївщині ліквідували 20 пожеж.

Про це 13 березня повідомли у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У мікрорайоні Варварівка в Миколаєві через коротке замикання загорівся приватний житловий будинок. Вогонь охопив 20 квадратних метрів, пошкодив побутову техніку, речі та перекриття, але оселю вдалося врятувати.

У Центральному районі Миколаєва під час руху спалахнув автомобіль Audi 80. Горів моторний відсік на площі 2 квадратних метри.

Також за добу сталося 18 займань сухої рослинності. Найчастіше горів очерет, який громадяни випалюють щодня. Вогонь охопив відкриті території на площі 9,1 гектара у всіх районах області.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».

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