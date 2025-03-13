Вночі росіяни атакували Одещину безпілотниками: виникли пожежі

Обстріл Одещини 6 березня, фото: ДСНС

Уночі 13 березня російські війська здійснили чергову атаку на Одеську область ударними дронами.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок удару в Одеському районі сталося займання приватного гаража, яке оперативно ліквідували вогнеборці.

У Білгород-Дністровському районі падіння уламків безпілотника спричинило загоряння сухої трави та будівлі недіючого медзакладу. Вогонь вдалося загасити. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що 12 березня російські війська атакували Миколаївську область дронами FPV. Також росіяни обстрілювали Херсонську область. Внаслідок атак постраждали мирні жителі та об’єкти інфраструктури.