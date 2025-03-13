Доба на Херсонщині: є загибла та поранені, низка населених пунктів залишилася без світла

Херсонська область, фото: Віктор Ковальчук, УНІАН

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Внаслідок атак постраждали мирні жителі та об’єкти інфраструктури.

Під час артилерійського обстрілу Херсона загинула 42-річна жінка, повідомив зранку 13 березня начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Також у Дніпровському районі міста постраждав 60-річний чоловік. Під час атаки дрона він перебував у машині й отримав уламкові поранення спини та ніг.

Крім того, через російські удари світло зникло у Корабельному та Центральному районах Херсона, а також у селах Молодіжне, Наддніпрянське, Інженерне та частково в Зеленівці. Зазначається, що фахівці «Херсонобленерго» оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над відновленням мереж.

За даними очільника Херсонської ОВА, росіяни пошкодили дві багатоповерхівки та 20 приватних будинків.Також вони понівечили газопровід та приватні автомобілі. Також Олександр Прокудін повідомив про шістьох загиблих в області.

Також 12 березня російські війська атакували Миколаївську область дронами FPV.