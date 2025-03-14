У місті Арциз Одещини невідомі отруїли безпритульних собак прямо на дитячому майданчику

Невідомі масово отруїли безпритульних собак. Фото: «Зоозахист — Арциз».

На Одещині у місті Арциз невідомі отруїли безпритульних собак на дитячому майданчику.

Як повідомили на Facebook-сторінці «Зоозахист — Арциз», інцидент стався у четвер, 13 березня.

Як виявилося, невідомі розкидали вологий корм разом з отрутою біля пісочниці, де грається малеча. Зазначається, що діти побачили, як собака поїла корм та їй одразу стало зле. Злякавшись, малеча одразу засипала отруту піском, щоб врятувати інших тварин.

«А тепер увага. Подумайте, що буде з дитиною, яка, погравшись з піском, покладе руки в рот, не дай Боже. Отрута ж у піску, вона нікуди не ділася», — пишуть волонтери.

Голова Арцизької громади Сергій Парпуланський відреагував на отруєння собак. Він запевнив, що звинувачення на адресу комунальних служб у причетності до цих дій є безпідставними. Також за його словами, єдиним вирішенням проблеми з великою кількістю безпритульних тварин у місті — є будівництво притулку. Однак, як зазначив Сергій Парпуланський, це питання вирішуватимуть після війни.

«Ми розуміємо проблему збільшення кількості безпритульних тварин, і єдиний цивілізований шлях її вирішення — це створення притулку та впровадження відповідних програм стерилізації та догляду. Ми повернемося до цього питання після завершення війни, коли матимемо необхідні ресурси та можливості для реалізації такого проєкту. Закликаю всіх жителів бути свідомими та гуманними. Лише спільними зусиллями ми зможемо зробити наше місто безпечним і комфортним для всіх», — написав на своїй сторінці у Фейсбук Сергій Парпуланський.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в Матвіївському лісі невідомі розкидали отруту для собак. Про це заявила мешканка Миколаєва, ветеринарка Анна Полянська, її собака постраждала від невідомої речовини, яку знайшла під час вигулу.

Також нагадаємо, що у Вознесенській громаді отруїли чипованих собак, які були стерилізовані, вакциновані та не становили загрози для людей. У пункті тимчасового утримання тварин переконані, що інциденту можна було уникнути.