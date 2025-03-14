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Підозрюваний у вбивстві активіста Ганула в Одесі, виявився дезертиром, — СБУ

Підозрюваним у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула є 46-річний дезертир, наразі слідство опрацьовує всі можливі мотиви злочину.

Про це повідомили в СБУ.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУЗатримання підозрюваного. Фото: СБУ
Зброя, які знайшли у підозрюваного. Фото: СБУЗброя, які знайшли у підозрюваного. Фото: СБУ
Затримання підозрюваного. Фото: СБУЗатримання підозрюваного. Фото: СБУ

«За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир. Слідчо-оперативні заходи тривають. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Раніше повідомлялось, що сьогодні, 14 березня, правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві громадського діяча Дем'яна Ганула.

Слід зазначити, що Президент Володимир Зеленський також відреагував на затримання підозрюваного. За його словами, до розкриття злочину залучили десятки слідчих, оперативників та криміналістів. Наразі з’ясовують усі обставини.

Нагадаємо, що вранці 14 березня у Приморському районі Одеси невідомий вистрілив у чоловіка та втік. Постраждалий загинув на місці. Загиблим може бути активіст і волонтер Демʼян Ганул. 

Пізніше поліція оприлюднила фотографії чоловіка, підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, наразі його розшукують. Також там спростували інформацію про те, що він здався добровільно.

Повідомлялось, що Національна поліція встановлює обставини вбивства в центрі Одеси, повідомила пресслужба вбивства 14 березня. За даними медіа, вбитий — громадський активіст, лідер громадської організації «Вуличний фронт» Дем’ян Ганул.

Крім того, Ігор Клименко не підтвердив імені загиблого публічно, але назвав вбивство резонансним і повідомив, що до Одеси для розслідування виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.

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