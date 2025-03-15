У мікрорайоні Аляуди тимчасово припинено водопостачання через ремонтні роботи
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- Анна Гакман
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11:26, 15 березня, 2025
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Через проведення ремонтних робіт припинено водопостачання в мікрорайоні Аляуди.
Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївводоканал».
«Для виконання ремонтних робіт в районі Аляудського мосту припинено водопостачання в мікрорайоні Аляуди», – йдеться у повідомленні.
Роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.
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