У мікрорайоні Аляуди тимчасово припинено водопостачання через ремонтні роботи

Тимчасово припинено водопостачання в мікрорайоні Аляуди, архівне фото: «МикВісті»

Через проведення ремонтних робіт припинено водопостачання в мікрорайоні Аляуди.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївводоканал».

«Для виконання ремонтних робіт в районі Аляудського мосту припинено водопостачання в мікрорайоні Аляуди», – йдеться у повідомленні.

Роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.

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