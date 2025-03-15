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У мікрорайоні Аляуди тимчасово припинено водопостачання через ремонтні роботи

Тимчасово припинено водопостачання в мікрорайоні Аляуди, архівне фото: «МикВісті»Тимчасово припинено водопостачання в мікрорайоні Аляуди, архівне фото: «МикВісті»

Через проведення ремонтних робіт припинено водопостачання в мікрорайоні Аляуди.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївводоканал». 

«Для виконання ремонтних робіт в районі Аляудського мосту припинено водопостачання в мікрорайоні Аляуди», – йдеться у повідомленні. 

Роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.

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