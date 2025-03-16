На Миколаївщині очікується хмарна погода з дощами

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 16 березня, в Миколаївській області очікується хмарна погода з короткими проясненнями та дощами. Вітер північний, а температура вдень варіюватиметься від +13° до +18°.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, вітер північний, швидкість якого складе 5-10 м/с.

Синоптики прогнозують, що температура повітря в області вночі коливатиметься від +5° до +10°, вдень підніметься до +13°-+18°. На північному заході області температура вдень буде прохолоднішою — від +7° до +9°.

У Миколаєві вночі температура становитиме від +8° до +10°, вдень — від +16° до +18°.

Нагадаємо, 14 березня в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури. За даними Миколаївського гідрометцентру, максимальна температура сягнула +20,5°С. Попередній рекорд у 2002 році становив +18,8°С.