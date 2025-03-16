У Миколаєві патрульні затримали водія у нетверезому стані, який мав при собі пістолет

У Миколаєві патрульна поліція затримала водія, у стані, ймовірно, наркотичного сп’яніння, а також мав при собі предмет, схожий на пістолет.

Як повідомляє патрульна поліція, інцидент стався ввечері на вулиці 3-й Слобідській.

Близько 22:00 правоохоронці зупинили автомобіль Nissan через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки у водія помітили ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували йому пройти медичний огляд, від якого він відмовився.

У Миколаєві патрульні зупинили п’яного водія. Фото: Патрульна поліція Миколаївщини У Миколаєві патрульні зупинили п’яного водія. Фото: Патрульна поліція Миколаївщини У Миколаєві патрульні зупинили п’яного водія. Фото: Патрульна поліція Миколаївщини

При візуальному огляді салону автомобіля патрульні виявили предмет, схожий на магазин з набоями. Сам водій заявив, що має при собі пістолет.

Чоловіка затримали, на місце події викликали слідчо-оперативну групу. На порушника склали протоколи за частиною 2 статті 130 КУпАП (повторне керування у стані сп’яніння протягом року) та частиною 4 статті 126 КУпАП(керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування).

Усі деталі інциденту наразі з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, суд призначив 9 років тюрми з конфіскацією майна жителю Первомайська, що на Миколаївщині, якого визнали винним у перевезенні та зберіганні понад двох кілограмів психотропів PVP.