За добу на Миколаївщині сталося 14 пожеж, майже всі — на відкритих територіях
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- Аліса Мелік-Адамян
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9:35, 16 березня, 2025
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Протягом минулої доби 15 березня рятувальники Миколаївської області ліквідували 14 пожеж, з яких 11 виникли на відкритих територіях.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області, загальна площа пожеж перевищила 12 гектарів.
Горіли суха трава, очерет та сміття. Пожежі зафіксовано у Вознесенському, Баштанському, Первомайському, Миколаївському районах та місті Миколаєві. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню вогню на масштабні площі.
Крім того, рятувальникам довелося кілька разів виїжджати на пожежі у закинутих будівлях, що не експлуатуються.
Нагадаємо, вчора 15 березня навпроти Себино, що на Миколаївщині, спалахнула пожежа.
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