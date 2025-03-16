За добу на Миколаївщині сталося 14 пожеж, майже всі — на відкритих територіях

За добу на Миколаївщині сталося 14 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом минулої доби 15 березня рятувальники Миколаївської області ліквідували 14 пожеж, з яких 11 виникли на відкритих територіях.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області, загальна площа пожеж перевищила 12 гектарів.

Горіли суха трава, очерет та сміття. Пожежі зафіксовано у Вознесенському, Баштанському, Первомайському, Миколаївському районах та місті Миколаєві. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню вогню на масштабні площі.

За добу на Миколаївщині сталося 14 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини За добу на Миколаївщині сталося 14 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини За добу на Миколаївщині сталося 14 пожеж. Фото: ДСНС Миколаївщини

Крім того, рятувальникам довелося кілька разів виїжджати на пожежі у закинутих будівлях, що не експлуатуються.

Нагадаємо, вчора 15 березня навпроти Себино, що на Миколаївщині, спалахнула пожежа.