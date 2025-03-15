Навпроти Себино, що на Миколаївщині, спалахнула пожежа: ймовірно, горить очерет
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- Анна Гакман
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16:04, 15 березня, 2025
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Навпроти Себино, що на Миколаївщині, спалахнула пожежа.
Як повідомили читачі «МикВісті», ймовірно, горить очерет.
Офіційної інформації від Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області наразі немає.
Як відомо, за два тижні на території Миколаївської області 129 разів горіли очерет, суха трава та сміття, загальною площею майже 190 гектарів.
Нагадаємо, 13 березня вогонь з сухостою перекинувся на територію Природного заповідника «Єланецький степ». З масштабною пожежею (7 га на території заповідника та 11 га на відкритій території) боролись рятувальники та місцева пожежна охорона «Бузьке».
Ще 13 березня у Миколаєві в мікрорайоні Тернівка горів очерет. На місці працювали кілька загонів рятувальників. Пожежу вдалася локалізувати на площі 8 гектарів.
Слід наголосити, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».
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