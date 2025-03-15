Навпроти Себино, що на Миколаївщині, спалахнула пожежа: ймовірно, горить очерет

Навпроти Себино, що на Миколаївщині, спалахнула пожежа.

Як повідомили читачі «МикВісті», ймовірно, горить очерет.

Офіційної інформації від Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області наразі немає.

Навпроти Себино спалахнула пожежа, фото надали «МикВісті» читачі Навпроти Себино спалахнула пожежа, фото надали «МикВісті» читачі

Як відомо, за два тижні на території Миколаївської області 129 разів горіли очерет, суха трава та сміття, загальною площею майже 190 гектарів.

Нагадаємо, 13 березня вогонь з сухостою перекинувся на територію Природного заповідника «Єланецький степ». З масштабною пожежею (7 га на території заповідника та 11 га на відкритій території) боролись рятувальники та місцева пожежна охорона «Бузьке».

Ще 13 березня у Миколаєві в мікрорайоні Тернівка горів очерет. На місці працювали кілька загонів рятувальників. Пожежу вдалася локалізувати на площі 8 гектарів.

Слід наголосити, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».