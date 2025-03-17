Через російську атаку на Одещині є постраждалий: пошкоджено дитсадок та енергомережу
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- Марія Хаміцевич
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9:07, 17 березня, 2025
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Уночі 17 березня російські війська завдали удару по Одеській області ударними безпілотниками. Щонайменше одна людина отримала травми.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Унаслідок атаки в Одеському районі були пошкоджені дитячий садок, приватний будинок, магазин та легковий автомобіль.
Крім того, через руйнування енергетичної інфраструктури в передмісті Одеси близько 500 абонентів залишилися без електроенергії. Аварійні бригади вже працюють над відновленням постачання, зазначають в ОВА.
За даними ДСНС Одеської області, внаслідок російської атаки загорілась складська будівля, магазин та легковий автомобіль.
Нагадаємо, що росіяни також обстрілювали й Миколаївську область з артилерії та FPV-дронів.
Крім того, протягом доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще троє місцевих жителів отримали поранення.
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