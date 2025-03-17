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Через російську атаку на Одещині є постраждалий: пошкоджено дитсадок та енергомережу

Пожежа внаслідок російської атаки на Одеську область, фото: ДСНСПожежа внаслідок російської атаки на Одеську область, фото: ДСНС

Уночі 17 березня російські війська завдали удару по Одеській області ударними безпілотниками. Щонайменше одна людина отримала травми.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Унаслідок атаки в Одеському районі були пошкоджені дитячий садок, приватний будинок, магазин та легковий автомобіль.

Крім того, через руйнування енергетичної інфраструктури в передмісті Одеси близько 500 абонентів залишилися без електроенергії. Аварійні бригади вже працюють над відновленням постачання, зазначають в ОВА.

За даними ДСНС Одеської області, внаслідок російської атаки загорілась складська будівля, магазин та легковий автомобіль.

Пожежа внаслідок російської атаки на Одеську область, фото: ДСНСПожежа внаслідок російської атаки на Одеську область, фото: ДСНС
Пожежа внаслідок російської атаки на Одеську область, фото: ДСНСПожежа внаслідок російської атаки на Одеську область, фото: ДСНС
Пожежа внаслідок російської атаки на Одеську область, фото: ДСНСПожежа внаслідок російської атаки на Одеську область, фото: ДСНС

Нагадаємо, що росіяни також обстрілювали й Миколаївську область з артилерії та FPV-дронів.

Крім того, протягом доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще троє місцевих жителів отримали поранення.

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