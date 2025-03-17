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Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинула людина, троє поранені

Херсон, фото: kherson.rayon.in.uaХерсон, фото: kherson.rayon.in.ua

Протягом доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще троє місцевих жителів отримали поранення.

Про це вранці 17 березня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Білозерка, Берислав, Шляхове, Новорайськ, Станіслав, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Зміївка, Придніпровське, Садове, Комишани, Інженерне, Золота Балка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дніпровське, Кізомис, Львове, Новоберислав, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Ольгівка, Токарівка, Миколаївка, Республіканець, Софіївка, Томина Балка, Українка, Янтарне та Херсон.

За словами Олександра Прокудіна, внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівка, п’ять приватних будинків, автомобіль швидкої допомоги та інші автомобілі.

Нагадаємо, того ж дня росіяни обстрілювали Миколаївську область з артилерії та FPV-дронів.

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