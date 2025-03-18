Росіяни атакували критичну інфраструктуру та житлові квартали Херсонщини: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Херсона, фото: Володимир Зеленський, для ілюстрації

Упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Херсонській області, обстрілявши понад 30 населених пунктів. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під російський вогонь потрапили Чорнобаївка, Антонівка, Інженерне, Микільське, Понятівка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Правдине, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Дудчани, Ольгівка, Миколаївка, Михайлівка, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Новорайськ, Бургунка, Гаврилівка, Нововоронцовка, Шилова Балка, Осокорівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкодивши 12 приватних будинків, Пункт Незламності та приватний автомобіль.

Крім цього, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони над територією області знищили один «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що 17 березня російські війська також тричі атакували Миколаївщину FPV-дронами. Внаслідок одного з ударів за межами одного з сіл було пошкоджено мікроавтобус, який здійснював пасажирські перевезення.