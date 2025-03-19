«Після переговорів з Трампом», — Росія заявила, що сама збила власні дрони, які летіли на Миколаївщину

Знищений дрон, ілюстративне фото: Getty Images

Росія заявила, що після перемовин з Трампом збила власні дрони, які летіли до енергетичних об’єктів у Миколаївській області 19 березня.

Про це заявили в Міноборони РФ.

За інформацією російського відомства, це сталося після наказу припинити удари по українській енергосистемі, який надійшов після переговорів Путіна з Трампом.

— Російські військові після переговорів Путіна та Трамп отримали наказ Верховного головнокомандувача про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, повідомило Міноборони. У цей момент у повітрі знаходилися сім російських дронів, націлених на українські енергооб'єкти в Миколаївської області, пов'язані з ВПК. Російською ППО було наказано знешкодити дрони, шість із них були збиті «Панциром», один — винищувачем ВКС, — заявили у відомстві.

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Водночас, після завершення переговорів між Путіним і Трампом, Росія звинуватила Київ в організації атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури в Краснодарському краї, що сталося вночі 19 березня. Атака призвела до розгерметизації резервуару з нафтою та загоряння на площі 1700 квадратних метрів. Пожежу наразі гасять рятувальники.

Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, за його словами, розмова пройшла «добре і продуктивно».

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.