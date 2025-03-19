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Обстріл РФ по Одещині 23 лютого завдав збитків довкіллю на понад ₴36 млн

Наслідки російських атак по Одещині. Фото: Одеська ОВАНаслідки російських атак по Одещині. Фото: Одеська ОВА

В Одеському районі 23 лютого цього року під час російських обстрілів були пошкоджені приватні домоволодіння. Сума завданих збитків довкіллю, за попередніми оцінками, перевищує 36 мільйонів гривень.

Як повідомили в Держекоінспекції, фахівці провели обстеження місць влучань та зафіксували масштабне засмічення земель будівельними відходами на площі понад тисячу квадратних метрів.

Зібрані дані передано до Оперативного штабу Держекоінспекції України для внесення в єдиний реєстр екологічних збитків, спричинених війною.

Нагадаємо, що передмісті Одеси вночі 24 лютого уламки російського безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру і приватний будинок.

Як повідомлялось, що внаслідок російської атаки в Одесі, 7 березня, пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура в Пересипському районі міста. Збитки навколишньому середовищу фахівці оцінили у 482 тисячі гривень.

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