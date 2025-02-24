Уламки дрона пошкодили припортову інфраструктуру та будинок в передмісті Одеси
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:03, 24 лютого, 2025
-
У передмісті Одеси вночі 24 лютого уламки російського безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру і приватний будинок.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Ворог вночі вчергове атакував цивільне населення Одеського району ударними безпілотниками», — зазначив він.
За його словами, у передмісті Одеси уламками дрона пошкоджені припортова інфраструктура, скління та дах приватного будинку, а також легкові автомобілі.
Загиблих і постраждалих немає. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби, зауважив очільник ОВА.
Нагадаємо, що також російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок одного з ударів в селі Дмитрівка пошкоджені приватний будинок та автомобіль. А вдень російський дрон FPV атакував Галицинівську громаду. У селі Лупареве були пошкодженні два приватні будинки.
Останні новини про: Війна в Україні