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Уламки дрона пошкодили припортову інфраструктуру та будинок в передмісті Одеси

Обстріл Одещини 2 жовтня, фото: очільник Одеської ОВА Олег КіперОбстріл Одещини 2 жовтня, фото: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

У передмісті Одеси вночі 24 лютого уламки російського безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру і приватний будинок.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ворог вночі вчергове атакував цивільне населення Одеського району ударними безпілотниками», — зазначив він.

За його словами, у передмісті Одеси уламками дрона пошкоджені припортова інфраструктура, скління та дах приватного будинку, а також легкові автомобілі.

Загиблих і постраждалих немає. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби, зауважив очільник ОВА.

Нагадаємо, що також російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок одного з ударів в селі Дмитрівка пошкоджені приватний будинок та автомобіль. А вдень російський дрон FPV атакував Галицинівську громаду. У селі Лупареве були пошкодженні два приватні будинки.

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