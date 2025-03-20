На Миколаївщині сьогодні вдень потеплішає до +14°

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 20 березня, на Миколаївщині вдень стовпчик термометра підніметься до 14° тепла.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, по області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Крім того, прогнозується вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі від 3° морозу до 2° тепла

вдень 9-14° тепла.

По Миколаєву вночі очікується 0° морозу, а вдень 11-13° тепла.

Нагадаємо, на Миколаївщині вночі 19 березня було до 5° морозу, а вдень стовпчик термометра піднявся до 8° тепла.