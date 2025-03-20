На Миколаївщині сьогодні вдень потеплішає до +14°
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- Анна Гакман
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3:10, 20 березня, 2025
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Сьогодні, 20 березня, на Миколаївщині вдень стовпчик термометра підніметься до 14° тепла.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, по області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Крім того, прогнозується вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі від 3° морозу до 2° тепла
- вдень 9-14° тепла.
По Миколаєву вночі очікується 0° морозу, а вдень 11-13° тепла.
Нагадаємо, на Миколаївщині вночі 19 березня було до 5° морозу, а вдень стовпчик термометра піднявся до 8° тепла.
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