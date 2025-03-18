На Миколаївщині в середу вночі очікується до -5° морозу

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

На Миколаївщині вночі 19 березня очікуються до 5° морозу, а вдень стовпчик термометра підніметься до 8° тепла.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, по області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Крім того, прогнозується вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря:

вночі 0-5° морозу

вдень 3-8° тепла.

По Миколаєву вночі очікується 1-3° морозу, а вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, що у суботу, 8 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури цього дня.

Фахівці нагадують, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень у Миколаєві та області було зафіксовано 16 липня 2024 року — тоді стовпчики термометрів показали +41,6°С.