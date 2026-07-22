Сильні дощі у Миколаєві: скільки опадів випало за добу
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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На Миколаївщині за добу та ніч 22 липня випало до 22,4 мм опадів. Найбільший дощ пройшов в обласному центрі, найменше опадів — у Первомайську.
Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, у Баштанці випало 16,8 мм опадів, в Очакові — 13,8 мм. У Березанці зафіксували 5,9 мм, у Вознесенську — 5,5 мм, у Снігурівці — 3,1 мм. Найменше опадів випало у Первомайську — 0,5 мм.
В той же час в КП «ЕЛУ Автодоріг» відзвітували, що працівники чистили дощові стоки, аби вода безперешкодно відводилася з вулиць Миколаєва.
«Особливу увагу фахівці приділяли колектору №4 поблизу «Дормашини», який приймає значну частину поверхневих стоків із центральної частини міста», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 22 липня Одесу накрила сильна злива. За пів години в місті випало 30 міліметрів опадів — це понад дві третини місячної норми. Через негоду підтопило сім вулиць.
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