Грози та короткочасні дощі: прогноз погоди у Миколаєві та області на 22 липня

Погода на Миколаївщині 22 липня. Ілюстративне фото МикВісті

У Миколаєві та області 22 липня очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасними дощами та грозами.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, удень температура повітря в регіоні становитиме від +25 °С до +30 °С. Вітер північно-західний, зі швидкістю 6–11 метрів за секунду.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +15...+20 °С.

Нагадаємо, 21 липня у Миколаєві утримувалася мінлива хмарність, проходили короткочасні, місцями значні дощі та грози.