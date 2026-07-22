 Грози та короткочасні дощі: прогноз погоди у Миколаєві та області на 22 липня

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Головна Новини Суспільство 11:23, 22 липня, 2026

Грози та короткочасні дощі: прогноз погоди у Миколаєві та області на 22 липня

Погода на Миколаївщині 22 липня. Ілюстративне фото МикВістіПогода на Миколаївщині 22 липня. Ілюстративне фото МикВісті

У Миколаєві та області 22 липня очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасними дощами та грозами.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, удень температура повітря в регіоні становитиме від +25 °С до +30 °С. Вітер північно-західний, зі швидкістю 6–11 метрів за секунду.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +15...+20 °С.

Нагадаємо, 21 липня у Миколаєві утримувалася мінлива хмарність, проходили короткочасні, місцями значні дощі та грози.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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