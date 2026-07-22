Грози та короткочасні дощі: прогноз погоди у Миколаєві та області на 22 липня
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
У Миколаєві та області 22 липня очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасними дощами та грозами.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, удень температура повітря в регіоні становитиме від +25 °С до +30 °С. Вітер північно-західний, зі швидкістю 6–11 метрів за секунду.
Уночі стовпчики термометрів опустяться до +15...+20 °С.
Нагадаємо, 21 липня у Миколаєві утримувалася мінлива хмарність, проходили короткочасні, місцями значні дощі та грози.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.