 У Миколаєві та області 21 липня прогнозують дощі з грозами та спеку до +32 °С

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Головна Новини Суспільство 11:10, 21 липня, 2026

У Миколаєві та області 21 липня прогнозують дощі з грозами та спеку до +32 °С

Погода в Миколаєві 21 липня. Ілюстративне фото МикВістіПогода в Миколаєві 21 липня. Ілюстративне фото МикВісті

У Миколаєві та області 21 липня очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями значні, а також грози.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Удень температура повітря в регіоні становитиме від +27 до +32 °С. Швидкість північно-західного вітру сягатиме 6–11 метрів за секунду.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +17...+22 °С.

Напередодні, 15 липня, у Миколаївській області також утримувалася тепла літня погода з короткочасними нічними дощами та грозами, однак удень опадів не фіксували.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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