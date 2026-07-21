У Миколаєві та області 21 липня прогнозують дощі з грозами та спеку до +32 °С
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
У Миколаєві та області 21 липня очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями значні, а також грози.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Удень температура повітря в регіоні становитиме від +27 до +32 °С. Швидкість північно-західного вітру сягатиме 6–11 метрів за секунду.
Уночі стовпчики термометрів опустяться до +17...+22 °С.
Напередодні, 15 липня, у Миколаївській області також утримувалася тепла літня погода з короткочасними нічними дощами та грозами, однак удень опадів не фіксували.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.