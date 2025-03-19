З російського полону вдалось повернути ще 12 миколаївських морпіхів

З російського полону додому повернули ще 12 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Сьогодні, 19 березня, з російського полону вдалося звільнити 12 миколаївських морських піхотинців, які обороняли Маріуполь.

Про це повідомили в пресслужбі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

«Вітаємо братів на українській землі! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом кожного. У подальшому на хлопців чекає курс лікування та реабілітації. Пам'ятаємо про кожного. Повернемо всіх. Помстимося! Слава морській піхоті України», – йдеться у повідомленні.

З російського полону додому повернули ще 12 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

З російського полону додому повернули ще 12 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

З російського полону додому повернули ще 12 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

З російського полону додому повернули ще 12 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

З російського полону додому повернули ще 12 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

З російського полону додому повернули ще 12 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Як відомо, сьогодні, 19 березня, з російського полону повернулися 175 українських військових. Зазначимо, що ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них — важкопоранені бійці та військові, яких Росія незаконно переслідувала. Усім звільненим буде надана невідкладна медична та психологічна допомога.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 175 на 175, який обговорювали під час телефонної розмови Дональд Трамп та Володимир Путін.