На Миколаївщині сьогодні вдень потеплішає до +16°

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Сьогодні, 21 березня, у Миколаївській області очікується малохмарна погода без опадів.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

По області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 11-16° тепла.

По Миколаєву: вночі 0-2° тепла, вдень 13-15° тепла.

Нагадаємо, 12 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.