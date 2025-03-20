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На фронті загинув журналіст

Дмитро Бєндіков, фото: ТСНДмитро Бєндіков, фото: ТСН

18 березня на фронті загинув військовий і журналіст Дмитро Бєндіков.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Дмитро Бєндіков служив у Третій штурмовій бригаді та віддав своє життя, виконуючи бойове завдання.

«Дмитро долучився до лав Сил безпеки й оборони в липні 2024 року. Попри всі труднощі, він залишався оптимістом і підтримував своїх побратимів навіть на передовій», – йдеться у повідомленні.

Дмитро Бєндіков працював у медіа з 2011 року, керував новинними стрічками в «РБК-Україна», «Деньги» і «Realist». 

Нагадаємо, з російського полону вдалося звільнити 12 миколаївських морських піхотинців, які обороняли Маріуполь.

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