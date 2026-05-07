Союз журналістів Росії офіційно виключили з Міжнародної федерації журналістів

Виключення російських журналістів з МФЖ

Союз журналістів росії (СЖР) офіційно виключили зі складу Міжнародної федерації журналістів. Відповідне рішення було ухвалено під час 32-го Конгресу МФЖ у Парижі.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

Процес виключення став результатом тривалої процедури, яка розпочалася у 2022 році. Попередньо членство російської організації вже було заморожене рішенням виконкому МФЖ у 2023 році.

Апеляційна комісія рекомендувала остаточно припинити членство СЖР, і Конгрес затвердив цю рекомендацію. Російська сторона не скористалася правом на офіційну апеляцію, обмежившись листом із загальними поясненнями.

Основним аргументом для виключення стало створення осередків російського союзу на тимчасово окупованих територіях України — у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Українські медіаорганізації домагалися цього кроку з перших днів повномасштабного вторгнення, наголошуючи на невідповідності діяльності СЖР принципам журналістської етики.

«Те, що в росії називають журналістикою — це індустрія ненависті, яка обслуговує війну» - зазначає Національна спілка журналістів України.

