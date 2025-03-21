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На Київщині викрили «реабілітаційний центр», де людей змушували працювати безоплатно

На Київщині викрили «реабілітаційний центр», де людей змушували працювати безоплатно, фото: НацполіціяНа Київщині викрили «реабілітаційний центр», де людей змушували працювати безоплатно, фото: Нацполіція

У Гостомелі правоохоронці викрили трьох чоловіків, які під виглядом реабілітації вербували алко- та наркозалежних у трудове рабство. Їх змушували безкоштовно працювати на будівництві, а жінок — прибирати та готувати їжу.

За даними Київської міської прокуратури, люди зверталися до однієї з релігійних організацій, де їм обіцяли допомогу у «реабілітаційному центрі». Однак замість лікування їх фактично перетворювали на робітників.

У потерпілих забирали документи, забороняли користуватися телефонами та залишати приміщення. Чоловіків змушували працювати на будівництві по 11 годин на день, а жінок — доглядати за будинком та готувати їжу з протермінованих продуктів. У разі спроби втечі застосовували фізичне та психологічне насильство, зазначають у поліції Києва.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких у будинку знайшли 15 утримуваних людей.

Організатора схеми та його двох спільників затримали. Їх підозрюють у торгівлі людьми (частина 2 статті 149 ККУ), що передбачає від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Поліція також перевіряє можливу причетність до злочину представників релігійних організацій.

Нагадаємо, що у Миколаєві судитимуть місцевого мешканця за обвинуваченням у примушуванні людей, які мають інвалідність, просити милостиню на вулицях.

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