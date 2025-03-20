Миколаївець може отримати 12 років в’язниці за примушування людей з інвалідністю жебракувати
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- Альона Коханчук
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11:40, 20 березня, 2025
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У Миколаєві судитимуть місцевого мешканця за обвинуваченням у примушуванні людей, які мають інвалідність, просити милостиню на вулицях.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
За даними слідства, чоловік обманом змусив жебракувати 63-річну переселенку із Запоріжжя та 50-річного жителя Миколаєва, які мають інвалідність 2-ї групи й знаходяться у складних життєвих обставинах.
«Зловмисник пообіцяв потерпілим добре оплачувану роботу та житло. Обманом змусив їх жебракувати у людних місцях. Усю отриману милостиню обвинувачений забирав собі. Окрім того, він привласнював пенсійні виплати потерпілих, знімаючи гроші з їхніх карток», — додали у прокуратурі.
Чоловікові загрожує від 5 до 12 років в’язниці із конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, що чоловіка, який завербував двох людей з інвалідністю на візках, затримали у грудні минулого року.
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