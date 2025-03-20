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Миколаївець може отримати 12 років в’язниці за примушування людей з інвалідністю жебракувати

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють в експлуатації людей, фото: НацполіціяУ Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють в експлуатації людей, фото: Нацполіція

У Миколаєві судитимуть місцевого мешканця за обвинуваченням у примушуванні людей, які мають інвалідність, просити милостиню на вулицях.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, чоловік обманом змусив жебракувати 63-річну переселенку із Запоріжжя та 50-річного жителя Миколаєва, які мають інвалідність 2-ї групи й знаходяться у складних життєвих обставинах.

«Зловмисник пообіцяв потерпілим добре оплачувану роботу та житло. Обманом змусив їх жебракувати у людних місцях. Усю отриману милостиню обвинувачений забирав собі. Окрім того, він привласнював пенсійні виплати потерпілих, знімаючи гроші з їхніх карток», — додали у прокуратурі.

Чоловікові загрожує від 5 до 12 років в’язниці із конфіскацією майна або без такої.

У Миколаєві судитимуть місцевого мешканця за обвинуваченням у примушуванні людей просити милостиню . Фото: прокуратура МиколаївщиниУ Миколаєві судитимуть місцевого мешканця за обвинуваченням у примушуванні людей просити милостиню . Фото: прокуратура Миколаївщини
У Миколаєві судитимуть місцевого мешканця за обвинуваченням у примушуванні людей просити милостиню . Фото: прокуратура МиколаївщиниУ Миколаєві судитимуть місцевого мешканця за обвинуваченням у примушуванні людей просити милостиню . Фото: прокуратура Миколаївщини
Затримання підозрюваного. Фото: прокуратура МиколаївщиниЗатримання підозрюваного. Фото: прокуратура Миколаївщини

Нагадаємо, що чоловіка,  який завербував двох людей з інвалідністю на візках, затримали у грудні минулого року.

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