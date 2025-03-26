У Миколаївській області сьогодні очікується тепла погода
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- Анна Гакман
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3:10, 26 березня, 2025
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Сьогодні, 26 березня, у Миколаївській області буде тепла погода з мінливою хмарністю: вночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень — без істотних опадів.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Як зазначають синоптики, вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в області становитиме від +5 до +10° вночі та від +15 до +20° вдень.
У Миколаєві вночі очікується від +7 до +9°, вдень — +17 до +19°.
Нагадаємо, 12 березня в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.
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