На Одещині посадовець намагався повернути конфісковане елітне авто, але суд відхилив апеляцію
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
14:35, 26 березня, 2025
-
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення суду першої інстанції про конфіскацію автомобіля Mercedes, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
Як раніше повідомлялось, начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області Андрія Морару звинуватили у недостовірному декларуванні майна на понад 83 мільйони гривень, включаючи елітну нерухомість та автомобіль.
Пізніше Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати автомобіль вартістю понад 5,6 мільйона гривень, яким користувався держслужбовець.
Тоді у суді зазначили, що авто було зареєстроване на матір чиновника, однак фактично ним користувався сам держслужбовець. При цьому доходи ані посадовця, ані його матері не дозволяли придбати такий транспортний засіб.
Останні новини про: Одещина