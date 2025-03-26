На Одещині посадовець намагався повернути конфісковане елітне авто, але суд відхилив апеляцію

Суд постановив конфіскувати елітне авто, яким користується посадовець Одеської міграційної служби. Фото: ДБР

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення суду першої інстанції про конфіскацію автомобіля Mercedes, яким користувався керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як раніше повідомлялось, начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області Андрія Морару звинуватили у недостовірному декларуванні майна на понад 83 мільйони гривень, включаючи елітну нерухомість та автомобіль.

Пізніше Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати автомобіль вартістю понад 5,6 мільйона гривень, яким користувався держслужбовець.

Тоді у суді зазначили, що авто було зареєстроване на матір чиновника, однак фактично ним користувався сам держслужбовець. При цьому доходи ані посадовця, ані його матері не дозволяли придбати такий транспортний засіб.